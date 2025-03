Ilrestodelcarlino.it - Ecco tutte le rotte di Ryanair su Rimini: oltre 50 voli a settimana

, 5 marzo 2025 – Budapest, Cracovia, Kaunas, Praga, Londra e Vienna, e ancora Cagliari e Palermo. Sono le 8didaper questa stagione. Il volo su Cagliari è diventato praticamente annuale, gli altri (tutti già in vendita) partiranno tra la fine di questo mese e l’inizio di aprile. Per lanciare la nuova stagione diha lanciato la promozione: biglietti a 19,99 euro per i viaggi fino a fine maggio. Questa sarà la stagione con piùoperati daal ‘Fellini’:50. La rotta da Londra sarà servita da 5. «Come compagnia aerea numero uno in Italia – dice Fabrizio Francioni, responsabile della comunicazione perItalia – siamo lieti di annunciare il nostro piano operativo estivo 2025 percon50li su 8: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna».