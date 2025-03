Metropolitanmagazine.it - Ecco tutte le ex di Vittorio Cecchi Gori, da Rita Rusic a Valeria Marini e la sbandata per Ornella Muti

Una delle storie d’amore più importanti per, se non quella che ha segnato tutta la sua esistenza, tanto che lui stesso l’ha definita “la donna più importante della mia vita”: il legame con. Il “Cupido” è stato l’artista Adriano Celentano, poiché si sono conosciuti proprio grazie a lui. Al Corriere, laha raccontato: “All’epoca facevo tanti lavori, anche la modella. Andavo a mangiare sempre nello stesso ristorante milanese, da sola, frequentato dal segretario di Celentano, che mi aveva notato: cercava una come me per il film Asso di cui era protagonista il cantante con Edwige Fenech. Non pensavo di fare cinema, ma perché no”.Sono stati sposati dal 1983 al 2000, e dal loro matrimonio sono nati i figli Mario e Vittoria, rispettivamente del 1992 e del 1986.