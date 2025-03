Ilgiorno.it - Ecco tutte le donne che hanno fatto la storia di Villa Arconati: una visita speciale per conoscerle e celebrarle

Bollate (Milano), 5 marzo 2025 – Unaguidatavenerdì 7 marzo adi Bollate in occasione della Festa della donna. Le guide accompagneranno il pubblico alla scoperta dellechesegnato ladellae delle figure femminili che impreziosiscono il maestoso palazzo e il giardino monumentale. Sarà un viaggio tutto al femminile nel mondo dell’arte e nella vita delle nobildel passato. Ledi"L’arte inè impreziosita da molte figure femminili della mitologia e della natura: le ritroviamo nei dipinti interni e nelle statue del giardino monumentale. Molte, in carne ed ossa, sono state essenziali per, ma troppo spesso la lorosi è persa nelle nebbie del tempo - spiega Fondazione Augusto Rancilio - Disi conoscono alcuni tra i proprietari più illustri, primo fra tutti il conte Galeazzo, il 'padre' della, che ha fondato questadi delizia dall’aspetto grandioso e maestoso.