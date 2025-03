Liberoquotidiano.it - Ecco perché il circo rosso non fa mai sosta

Se non parlassimo di cose tremendamente serie come la guerra e le armi, ci si potrebbe perfino divertire assistendo al grande spettacolo circense portato in scena ogni giorno dalla sinistra italiana: tra lanciatori di coltelli (quelli non mancano mai), acrobati con la sciatica, trapezisti scoordinati, illusionisti pasticcioni, qualche pagliaccio (involontario), e alcuni vecchi leoni sdentati e spelacchiati. Come leggete oggi su Libero, ieri è successo di tutto dopo il fantasmagorico annuncio di Ursula von der Leyen di un megapiano (costosissimo e vaghissimo) di investimenti per la difesa europea. Ora, tanti avrebbero avuto e avrebbero gran diritto di contestarlo, e da numerosi punti di vista. Da destra, dei seri atlantisti thatcheriani, fautori certamente di una difesa robusta, ma da parte delle singole nazioni sovrane occidentali sotto l'ombrello Nato: e dunque contrari a un'operazione che rischia di essere in salsa franco -tedesca, con il volante tra Parigi e Berlino.