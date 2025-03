Panorama.it - Ecco gli alimenti che allungano la vita

Giulia continua a sgusciare le noci. Ne passa una al nipote, accarezzandolo sul viso. “Così vivrà a lungo come me”, dice sorridendo. Alla soglia dei 90 anni non ha dubbi. Il segreto della sua longevità è dovuto all’alimentazione. Fin da piccola è ghiotta di cereali integrali, di frutta e verdura. E oggi la scienza conferma sempre di più le sue intuizioni. Come dimostra un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista “Science Advances”. Ormai è lapalissiano: ci sonochelae altri che possono rivelarsi nocivi. I ricercatori hanno studiato l’impatto di 14 cibi specifici, procedendo con revisioni sistematiche e coinvolgendo oltre un milione di persone. Quali sono dunque questi elisir naturali da cui non si può prescindere? Noci, frutta, verdura e pesce sono associati a una riduzione della mortalità per tutte le cause.