Ecco come ottenere vini a bassa gradazione alcolica con interventi mirati in vigneto e in cantina

Sono lontani i tempi in cui l'alcol era considerato uno dei principali parametri per definire il prezzo e la qualità del vino. Siamo, invece, nel bel mezzo dei tempi moderni, con consumatori che guardano a basse gradazioni e produttori viticoli stretti in una tenaglia tra la necessità di rendere più bevibili i propri prodotti a causa di un nuovo paradigma che si è affermato tra gli stessi consumatori e, allo stesso tempo, la necessità di mitigare una crisi climatica che, al contrario, sta contribuendo a innalzare l'accumulo di zuccheri nei mosti e, pertanto, i titoli alcolometrici dei. Il professor Andrea Bellincontro, docente di Enologia presso l'Università della Tuscia, lo spiega durante il Corso di Alta Formazione, Il Vino del Futuro: nuove competenze per nuovi scenari, organizzato dalla Gambero Rosso Academy e disponibile online e on demand sul sito del Gambero Rosso.