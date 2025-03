Liberoquotidiano.it - "Ecco chi ha nascosto una notizia imbarazzante per il Pd": svelato il gioco sporco

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio nei quotidiani in edicola questa mattina, mercoledì 5 marzo. A tenere banco il discorso nella notte di Trump con cui ha rilanciato le ambizioni dell'America e ha anche letto una lettera di Zelensky in cui il presidente ucraino si dice pronto a firmare l'accordo sulle terre rare. Ma Capezzone, dopo aver analizzato le mosse del presidente Usa, analizza come alcuni giornali hanno trattato unaspino sul Pd, la richiesta di revoca dell'immunità da parte della procura belga per le europarlamentari Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. "Lasu alcuni gironaloni viene messa a pagina 14-18, qualcuno invece non la dà proprio", tuona il direttore editoriale di Libero.