È successo come con Schumacher: mondo dei motori senza parole

con: non era mai capitato prima e per trovare un episodio simile dobbiamo cambiare sportNello scorso weekend si è aperto il Mondiale di MotoGp con la bella vittoria della Ducati di Marc Marquez: il pilota spagnolo, seriamente candidato alla vittoria finale, si è messo alle spalle sia il fratello Alex sia Pecco Bagnaia, che non ha avuto scampo.Ècondei(Lapresse) – Ilveggente.itUn record per gli spagnoli: sì, perché mai prima d’ora nessuno era riuscito, della stessa famiglia, a chiudere davanti a tutti. In MotoGp, infatti, una cosa del genere non era mai successa e crediamo fermamente che difficilmente ricapiterà. Certo, con due fratelli forti in questo modo nulla è detto, nulla è deciso. E magari già nel prossimo Gran Premio saremo smentiti.