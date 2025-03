Gamberorosso.it - È stato "tutto molto bello". Addio Bruno Pizzul, grande cultore del buon vino (soprattutto friulano)

Dal «ha il problema di girarsi» al «», fino al «eh, ci ha giratomale». Ce ne sono di citazioni iconiche che ci faranno ricordare, storica voce del giornalismo sportivo italiano, morto all'ospedale di Gorizia quasi alla soglia di 87 anni (li avrebbe compiuti sabato). Ma se in tantissimi ricordano la sua voce durante le notti magiche del Mondiale 1990, dei rigori di Pasadena quattro anni dopo, quel suo "Robertobaggioooo" che entrò nel cuore di tutti, le telecronache mai invadenti delle partite dell’Italia durante i suoi 16 anni di microfoni, dal 1986 al 2002, non mi molti conoscono una breve intervista, anche questa iconica, in cui lo storico commentatore Rai viene interviin, regione di nascita, sulla Ribolla Gialla. La traduzione è quasi impossibile per chi non è del luogo.