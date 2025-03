Lanazione.it - E’ stato rinnovato, per il prossimo triennio, il contratto integrativo alla Baraclit spa di Bibbiena

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 marzo 2025 – L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Luca Bernardini: “Creare solidi valori vuol dire anche massima attenzioneresponsabilità sociale d’impresa” E’, per il, ilspa di. “L’accordo, che interessa più di 360 lavoratori, ci consente di valorizzare al meglio il nostro personale. Nel, si prevede la partecipazione dei dipendenti ai risultati dell’azienda mediante un impianto premiale che consente di riconoscere un importante trattamento economico aggiuntivo rispetto alnazionale - dice l’Amministratore Delegato e Direttore Generale diLuca Bernardini - In particolare, l’insieme delle voci del premio aziendale– suddivise tra premi variabili, premio feriale e beni in natura - raggiunge un importo superiore ai 2.