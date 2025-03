Liberoquotidiano.it - "È stata un'umiliazione". Elio travolge Olly, il dettaglio "proibito" al festival di Sanremo

Leggi su Liberoquotidiano.it

delle Storie Tese a gamba tesa su. Il frontman della celebre band italiana ha attaccato con forza il vincitore dello scorsodi. Il motivo? L'uso dell'autotune. “La musica di oggi non è peggiore di quella di prima, la musica di oggi non esiste“, ha spiegato. "Non per fare ancora il nonno, ma quella non è musica - ha sottolineato in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano -. Piuttosto un assemblaggio, nel 90% dei casi, di roba preesistente fatta da gente che non sa suonare. Di recente un produttore molto affermato alla domanda ‘cosa suoni' m'ha risposto: ‘mi vergogno un po' ad ammetterlo, ma non suono niente'. Questo è lo stato dell'arte. Ora mi lascio andare completamente e dico che la miamassima èascoltare la canzone vincitrice dicantata con l'autotune.