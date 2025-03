Lanazione.it - È morto Luciano Menci. Una vita dedicata a far crescere l’azienda

Se ne va un altro pezzo della grande azienda. Si è spento ieri, all’età di 89 anni,. Figlio del fondatore delGeremia e padre dell’attuale Presidente del CdA, Marcoha dedicato la suaalla crescita e allo sviluppo del Gruppo a fianco dei fratelli Adriano e Francesco, anch’essi deceduti. Èstessa a ricordarlo con un caloroso saluto con cui è stata ribadita la "sua visione che ha alimentato la crescita che ha resodi Castiglion Fiorentino un punto di riferimento a livello internazionale". Unaspesa per la sua creatura imprenditoriale. Oggi laè leader in Italia e in Europa nella produzione di semirimorchi per camion in alluminio e acciaio con oltre quattrocento dipendenti. Nell’aprile 1927 quando tirò su la saracinesca del garage-officina, Geremia non poteva sapere che quasi cento anni dopo, i veicoli "" avrebbero attraversato le strade del mondo.