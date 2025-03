Sport.quotidiano.net - E’ morto Bruno Pizzul, voce del calcio e della Nazionale

Gorizia, 5 marzo 2025 – Mondo dele del giornalismo in lutto. Èall'ospedale di Gorizia, storicadel giornalismo sportivo italiano. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Ne dà notizia il sito di RaiNews.era nato a Udine l'8 marzo del 1938,fu assunto in Rai nel 1969 e l'anno seguente commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia). Dalla Coppa del Mondo del 1986 è diventato ladelle partiteed è stato il telecronista delle gare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei, congedandosi nell'agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1). Ma il suo nome non è legato solo alle telecronache ma anche alla conduzione di Domenica Sprint e poiDomenica Sportiva. Nei ricordi degli italiani, in particolare, rimangono le telecronache delle partite dei Mondiali di Italia '90 che ladel ct Azeglio Vicini chiuse al terzo posto.