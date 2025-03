Metropolitanmagazine.it - È morto Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

all’ospedale di Goriziadelitaliano. Avrebbe compiuto 87 anni sabato. È stato ladelle notti magiche del Mondiale 1990, dei rigori di Pasadena quattro anni dopo. Ha raccontato le partite dell’Italia per 16 anni, dal 1986 al 2002, l’ultima partita è stata Italia-Slovenia del 21 agosto 2002, amichevole giocata a Trieste e persa dagli azzurri 1-0.ha commentato le partite della nazionale in cinque campionati mondiali, quattro campionati europei, in tutte le partite di qualificazione ai Mondiali e agli Europei a eccezione della finale per il 3° posto di Italia ’90 (solo perché impegnato in quella per il titolo del giorno seguente allo Stadio Olimpico.L’8 aprile 1970 commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia disputatasi sul campo neutro di Como): iniziò a partire dal 16º minuto perché era arrivato in ritardo.