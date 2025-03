Spazionapoli.it - È morto Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo italiano

Addio alladelle Notti Magiche di Italia ’90, avrebbe compiuto 87 anni tra qualche giorno.Ci lascia a quasi 87 annidel, è stata ladella Nazionale italiana per cinque edizioni dei Mondiali di calcio e quattro edizioni degli Europei. Sue alcune delle telecronache più emozionanti della storia del nostro calcio, come quella sul gol di Schillaci durante Italia ’90.Entrato in Rai nel 1969,fece la sua prima telecronaca l’anno successivo. Era un Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia l’8 aprile 1970. Nel 1986 diventò laufficiale degli Azzurri, con l’edizione dei Mondiali di calcio, quando l’Italia uscì agli ottavini finale contro la Francia. Si era congedato nel 2002, e la sua ultima telecronaca fu un’amichevole dell’Italia, persa con la Slovenia.