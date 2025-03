E’ morto Bruno Pizzul la storica voce delle partite della Nazionale

Leggi su Ilfaroonline.it

E’a 86 anni il giornalista sportivo, ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 8 marzo. Per 16 anni è stato il telecronista. Nei ricordi degli italiani, in particolare, rimangono le telecronachedei Mondiali di Italia ‘90 che ladel ct Azeglio Vicini chiuse al terzo posto.Nato a Udine l’8 marzo del 1938,fu assunto in Rai nel 1969 e l’anno seguente commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia). Dalla Coppa del Mondo del 1986 è diventato laed è stato il telecronistagare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei, congedandosi nell’agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1).L’amore per il calcioL’amore diper il calcio, partiva da quello praticato in età giovanile, prima nella squadra parrocchiale di Cormons, la Cormonese, poi nella Pro Gorizia, durante gli anni degli studi.