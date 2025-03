Liberoquotidiano.it - È morto Bruno Pizzul: aveva 86 anni, ha raccontato l'Italia del calcio

E', icona del giornalismo sportivo., che86, èall'ospedale di Gorizia. Era nato a Udine l'8 marzo 1938. E' stato peril commentatore delle partite della Nazionale fino al 2002, continuando poi a collaborare e a commentare le vicende calcistiche e sportive in generale. Negli ultimiera tornato a vivere nel suo Friuli, zona con la quale nonmai interrotto i rapporti.era nato a Udine l'8 marzo del 1938, calciatore, giornalista sportivo della Rai per tanti. Ha5 campionati mondiali, 4 europei. L'ultima partita da lui commentata dell'per la Rai fu giocata a Trieste contro la Slovenia.fu assunto in Rai nel 1969 partecipando a un concorso per radiocronisti e l'anno seguente commento' la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa).