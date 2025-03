E’ morto Bruno Pizzul | addio alla voce del calcio italiano

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 mar. (askanews) – E’oggi all’età di 86 anni Bruo, celebre giornalista e telecronista sportivo., che avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, si è spento all’ospedale di Gorizia. Nato l’8 marzo 1938 a Cormòns, in provincia di Udine,si avvicinò presto al mondo del, giocando come centrocampista. Dopo un’esperienza nelle giovanili dell’Udinese, la sua carriera da calciatore professionista fu interrotta da un grave infortunio, portandolo a concentrarsi sugli studi e sulla carriera giornalistica. Laureatosi in Giurisprudenza, fu assunto dRai nel 1969. L’anno seguente commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia, iniziò a partire dal 16º minuto perché era arrivato in ritardo). DCoppa del Mondo del 1986 è diventato ladelle partite della Nazionale ed è stato il telecronista delle gare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei, congedandosi nell’agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1).