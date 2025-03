.com - È morto Bruno Pizzul, addio alla storica voce Rai della Nazionale

toc (Adnkronos) – E’. Il giornalista sportivo aveva 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 8 marzo. Per 16 anni è stata ladel calcio italiano e delle partite. Nei ricordi degli italiani, in particolare, rimangono le telecronache delle partite dei Mondiali di Italia ‘90 che ladel ct Azeglio Vicini chiuse al terzo posto. Nato a Udine l’8 marzo del 1938,fu assunto in Rai nel 1969 e l’anno seguente commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia). DCoppa del Mondo del 1986 è diventato ladelle partiteed è stato il telecronista delle gare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei, congedandosi nell’agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1).