È morto Bruno Pizzul a 86 anni I messaggi di cordoglio

E’ mancato all’ospedale di Gorizia, icona del giornalismo sportivo. Aveva 86. Era nato a Udine l’8 marzo 1938.“è stato un grande uomo e l’incarnazione del giornalismo sportivo. Con la sua voce è stato al fianco di intere generazioni di appassionati di calcio in tutti i momenti di passione che solo l’amore per lo sport è capace di regalare. Oggi se ne va una parte importante della storia del nostro Paese e anche della nostra terra, che lui ha sempre amato profondamente. A nome della Regione voglio quindi esprimere il più profondoalla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di profonda sofferenza”. Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha voluto esternare la vicinanza dell’intero Friuli Venezia Giulia ai congiunti del grande giornalista sportivo, scomparso a Gorizia all’età di 86