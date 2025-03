Davidemaggio.it - E’ morto Bruno Pizzul

Si è spento all’età di 86 anni (ne avrebbe compiuti 87 tra tre giorni, sabato 8 marzo) una delle voci più inconfondibili di sempre:.Nato a Udine nel 1938, intraprese la carriera di calciatore, prima di entrare a 31 anni (era il 1969) in Rai dopo aver partecipato al concorso nazionale per radio-telecronisti aperto a tutti i giovani laureati del Friuli-Venezia Giulia. La sua prima partita in postazione di commento fu Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia del 1970.è stato, soprattutto, il telecronista ufficiale della Nazionale Italiana di calcio dal 1986 al 2002, raccontando cinque Mondiali e quattro Europei in cui l’Italia non è mai riuscita a salire sul gradino più alto del podio e, quindi, consentirgli di gridare “siamo Campioni del Mondo” o “d’Europa”.Per la Rai è stato anche conduttore della versione estiva de La Domenica Sportiva, Sport Sera e Domenica Sprint, oltre a presenziare in qualità di ospite fisso nelle principali trasmissioni sportive, tra cui 90° Minuto, dove curò anche lo spazio dedicato alla moviola.