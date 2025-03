Linkiesta.it - È morto Bruno Pizzul

La voce che per decenni ha accompagnato le emozioni del calcio italiano èoggi all’ospedale di Gorizia.avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Figura iconica del giornalismo sportivo,è stato il principale telecronista delle partite della Nazionale italiana per quasi due decenni, raccontando cinque Mondiali e quattro Europei.Il suo stile sobrio, lontano dagli eccessi e dalle urla che caratterizzano oggi molte telecronache, ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria italiana.Nato l’8 marzo 1938 a Udine,ha vissuto il calcio prima in campo e poi dietro al microfono. Dopo un’esperienza da calciatore professionista con Catania, Udinese e Torres, un infortunio lo costrinse ad abbandonare l’attività agonistica.Laureato in giurisprudenza, lavorò come insegnante prima di entrare in Rai nel 1969, dove iniziò la sua lunga carriera di telecronista sportivo.