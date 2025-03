Ilfattoquotidiano.it - È morta la mamma di Paola Barale: “Mi piace ricordarti così quando ti rompevo le pa**e. Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha voluto ricordare con un post condiviso sui social il suo lutto. Infatti èlaCarla Morra a 85 anni. Popolare a Fossano (Cuneo) come sarta, lascia il marito Meco, le tre figlie, Gabriella e Nicoletta e i nipoti Matteo, Marco e Eve.Negli ultimi anni una malattia ha bloccato di fatto le attività della signora, fino al ricovero della casa di riposo Sant’Anna, doveil primo marzo, nel giorno in cui la sua famiglia si era riunita per festeggiare il compleanno.Dunque la showgirl ha condiviso un video divertente e tenero in cui sia lei che la madre scherzano e ridono. “Mammina oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno – ha scritto la– Questo video invece, è di qualche anno fail tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita.