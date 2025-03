Ilnapolista.it - È il Napoli delle rimonte, 14 punti conquistati da posizione di svantaggio (Corsport)

È il, 14dadi)Quella contro l’Inter è l’ennesima rimonta deldi Conte. Squadra che ha un’anima ben definita, e l’ha mostrata da subito, dalla partita col Parma. Da allora sono stati 14 ivinti dagli azzurri in rimonta. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.Quattordici, dicevamo, ida situazioni di. In sei partite. In principio fu il Parma al Maradona, 31 agosto 2024, terza giornata di campionato, un segnale chiarissimo di cosa sarebbe stata questa squadra strada facendo: 0-1 dal 19’ del primo tempo, 2-1 dal 92’ al 96’. Più 3 in tasca. La seconda rimonta, prepotente, nel secondo tempo di Udine, il 14 dicembre: sotto al 22’ e poi il ribaltone dal 50’ in poi, fino al 3-1.