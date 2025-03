Ilgiorno.it - E Hogwarts si materializza in Val Seriana

La promessa è allettante: "Il più grande villaggio mai realizzato ispirato alla saga di Harry Potter" prenderà vita sabato 8 e domenica 9 marzo all’interno di "Spazio Fase", location per eventi nell’ex cartiera Paolo Pigna ad Alzano Lombardo, nella bassa Val, provincia di Bergamo. Qui sarà allestito un villaggio delle meraviglie di oltre diecimila metri quadrati dedicato agli appassionati del maghetto e di tutto l’universo creato dalla scrittrice britannica J. K. Rowling. Ci sarà una strada ispirata a Diagon Alley, l’arteria londinese in cui i maghi fanno shopping, con botteghe incantate e banchi di venditori di bacchette, giratempo, alambicchi e altri attrezzi del mestiere; il celebre Binario 9 ¾, l’Aula di Pozioni, il negozio di Olivander, la Gringott’s Bank e una postazione dedicata al Quidditch per ricreare l’atmosfera della leggendaria scuola di magìa e stregoneria, in cui grandi e piccoli potranno vivere avventure in costume: i bambini avranno le iconiche tuniche per trasformarsi in studenti, mentre i genitori impersoneranno gli antagonisti vestendo cupi mantelli da Dissennatori alti tre metri e Mangiamorte al servizio di "tu sai chi".