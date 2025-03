Agi.it - È crollata una palazzina pericolante a Bari. Si temono vittime

AGI - Poco fa, a, èunasita tra via De Amicis e via Pinto, nel quartiere Carrassi. Al momento non si comprende se l'edificio fosse completamente disabitato. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Enorme la nube di polvere che ha avvolto la strada e le auto in sosta. L'edificio, che era abitato da 20 famiglie, era stato fatto evacuare a febbraio 2024 perché era. "Ora la cosa più importante è che ci dobbiamo impegnare per verificare e tentare se c'è qualcuno e di salvare loro la vita". Lo ha detto il sindaco di, Vito Leccese. "La priorità" ha ribadito Leccese "è capire se ci sono delle, delle persone che, malgrado il divieto di accesso, frequentassero quegli appartamenti". Il sindaco ha spiegato che "nell'ordinanza che è stata adottata il 24 febbraio 2024 erano indicati i pericoli e soprattutto erano stati invitati i proprietari a dotarsi, attraverso un tecnico, di un progetto di consolidamento statico", ha spiegato Leccese.