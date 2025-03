Agi.it - È crollata una palazzina a Bari. Sotto le macerie le urla di una donna

AGI - Tutto l'isolato di via De Amicis – via Pinto, nel quartiere Carrassi di, è stato avvolto da un silenzio quasi surreale: i vigili del fuoco, udite ledi una donna provenire daledellaa cinque pianipoco prima delle 19 di questa sera, hanno inserito, all'interno di un varco, una telecamera e un microfono per ascoltare con precisione da dove provengano ledella donna. Potrebbe trattarsi di una donna anziana. Al lavoro ci sono 19 squadre ordinarie e Usar; sul posto anche le unità cinofile da ricerca in catastrofe e alcuni tecnici del soccorso alpino e speleologico della Puglia. Nelle scorse ore sono state evacuate e portate al sicuro le persone bloccate negli edifici limitrofi. L'edificio, che era abitato da 20 famiglie, era stato fatto sgomberare a febbraio 2024 perché era pericolante.