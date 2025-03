È caduta dalla nave durante la crociera Lutto choc per il cantante la fidanzata muore in vacanza

Leggi su Caffeinamagazine.it

Quella che doveva essere una romanticadi coppia si è trasformata in una tragedia. Protagonisti ile la, morta dopo la tragicada unadaa tema anni ’80. Secondo le prime ricostruzioni, la donna èmentre lasi trovava in navigazione al largo dal balcone della suite della coppia, dopo l’esibizione della band avvenuta proprio sulla Explorer of the Seas della Royal Caribbean.In un’intervista rilasciata a lunedì 3 marzo, la madre della donna ha raccontato che sua figlia si trovava a bordo dellainsieme al compagno per partecipare all’evento The ‘80s Cruise, unadi sette giorni partita da Miami domenica 2 marzo. Secondo il racconto della donna, ill’avrebbe chiamata per informarla cheerain mare già nel primo giorno del viaggio.