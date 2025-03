Ilrestodelcarlino.it - E-bike, cellulari e abbonamenti in palestra. Ecco a chi ha sorriso la Dea Bendata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

FANOLa Lotteria del Carnevale di Fano è stata estratta dalle Belle del Carnevale con l’avvallo sindacale della presidente Bernardini. La fortuna haa chi ha tra le mani questi biglietti: il numero 380 della serie Acchiappasogni porta a casa due e-modello cruiser complete di borse e caschetti; con il numero 977 della serie Castelli in aria, invece, un fortunato vincitore ha ottenuto un abbonamento di sei mesi al metodo WYB presso il Personal Fitness Lab. Un nuovo smartphone Oppo Find XS Pro 5G è stato assegnato al biglietto 428 della serie Incubo, mentre chi aveva il numero 534 della serie Castello in aria si è aggiudicato un viaggio a Ibiza per due persone dal 7 al 10 maggio. Si tratta di Ilario Gaggi, il fotografo della città, che ha festeggiato palesandosi immediatamente. Tra gli altri premi, due lettini mare per la stagione estiva sono andati al numero 847 della serie Acchiappasogni, una borsa con gioiello al 538 della serie Speranza e dodici bottiglie di Moretta Cristal al 211 della stessa serie.