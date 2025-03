Ilfattoquotidiano.it - È arrivata davvero la fine per Spotify craccato? Ecco cosa è successo all’app di streaming dopo l’ultimo down del 3 marzo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sembrerebbe che sia arrivato il momento dellaper. Nonostante negli ultimi mesi abbia resistito,ha messo la parolaalla versione pirata dell’app di.Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, però i malfunzionamenti hanno colpito specialmente la versione moddata (o craccata) di. Infatti, nonostante ildel 3sia ormai rientrato, continuano ad arrivare centinaia di segnalazioni da parte degli utenti che hanno installato. “Devo dire addio alla versione pirata? Continua a non funzionare anche oggi,sta succedendo?”, ha scritto un utente su X. Un altro ha commentato: “Anche a me la versione craccata non funziona più, forse èarrivato quel momento!”. Alcuni non riescono più ad accedere, mentre ad altri risulta impossibile riprodurre la musica.