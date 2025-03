Ilgiorno.it - Dupon in sciopero a Badia. Xilopan verso i licenziamenti

Due punti diversi della provincia: un’unica preoccupazione, il lavoro. Tornano a scioperare gli operai dellache aPavese produce cialde per i gelati. Ieri i 40 dipendenti sono rimasti fuori dai cancelli, e lo faranno a oltranza per difendere il posto. Assunti da una srl che sabato concluderà l’appalto, potrebbero passare alle dipendenze di una società del gruppoma con il contratto previsto per le multiservizi, peggiorativo rispetto alle attuali condizioni. "Produciamo cialde per i gelati – spiega Sonila Lulia, coordinatrice del Sì Cobas Pavia, unico sindacato presente – Dovremmo avere il contratto per il settore alimentare, invece adesso abbiamo quello per le logistiche e vorrebbero applicarne uno ancora peggiore. E se non accettiamo, siamo a casa". A Cicognola invece per lasi avvicina il momento dell’accordo sul licenziamento collettivo dei 58 lavoratori.