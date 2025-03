Internews24.com - Dumfries a Sky: «Inter in finale di Champions? Sì, ci credo tantissimo! Ogni partita è importante»

di RedazioneIl difensore dell’, Denzel, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto inLeague contro il Feyenoordvenuto al termine di Feyenoord, sfida d’andata degli Ottavi didiLeague vinta dai nerazzurri per 0 a 2, Denzelha parlato così ai microfoni di Sky Sport. L’esterno olandese è stato tra i migliori in campo in assoluto nella sfida di oggi al De Kuip di Rotterdam, dimostrando il proprio strapotere fisico nei confronti degli avversari diretti sulla sua corsia: tante giocate, bei palloni messi in mezzo in area e una serie di galoppate e recuperi decisivi in difesa.L’HA LE ARMI PER ARRIVARE FINO IN FONDO ALLADILEAGUE? – «Sì, ci. Due anno fa abbiamo giocato una, quindi tutto è possibile però bisogna giocare tutte le partite bene, in difesa bene.