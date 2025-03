Thesocialpost.it - Due tragedie in poche ore sulle montagne dell’Alto Adige: un’altra vittima

L’Altoè stato teatro di due tragici incidenti in montagna nel giro diore. Dopo la scomparsa dell’ex sindaco di Scena, Luis Kröll, deceduto nella notte a Innsbruck, un altro alpinista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla Punta d’Oberettes, in Val Venosta.La caduta in Val VenostaIl secondo incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, quando un uomo di 50 anni è precipitato per circa 300 metri da una cresta situata a circa 3.400 metri di quota. Alcuni testimoni oculari hanno assistito alla caduta e hanno immediatamente allertato i soccorsi.Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l’elicottero Pelikan 3, ma le operazioni di recupero sono risultate particolarmente complesse a causa del forte vento e della morfologia impervia del territorio.