Liberoquotidiano.it - "Due strutture come quelle in Albania": Piantedosi tira dritto, quando cambia tutto sui migranti

Cinque nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Italia e un altro centro di trattenimento per iche arrivano da Paesi sicuri. E voto per le amministrative e referendum, in un'unica tornata in primavera. È quanto ha annuncia il ministro dell'Interno, Matteo, in un'intervista a "La Repubblica". L'avanti tutta con i rimpatri che il ministro e Giorgia Meloni hanno ribadito ai questori e prefetti riparte dunque dall'Italia più che dall': "L'indicazione è cheirregolari con precedenti e pericolosi per la sicurezza dei cittadini vanno rimpatriati. In molti casi ricercandoli se già noti agli uffici. Questa scelta, che abbiamo datovero e proprio obiettivo prioritario, sta dando i suoi frutti: siamo già a un più 35 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno che pure aveva fatto registrare una crescita".