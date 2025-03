Ilgiorno.it - Due ragazze picchiano coetanea sul bus per un panino: “C’è il Ramadan, non puoi mangiare”. Poi aggrediscono l’autista

Cremona – Aggressione a bordo di un autobus della linea Cremona-Spinadesco. Duedi origine straniera avrebbero preso a schiaffi unaitaliana perché stava mangiando unsull’autobus, insultandola: “Put***a non, c’è il”. Quando poiè intervenuto per difendere la giovane, le due lo avrebbero spinto e graffiato in faccia, rompendogli gli occhiali e mandandolo al pronto soccorso. I fatti, riportati dal quotidiano La Provincia di Cremona, sarebbero avvenuti martedì 4 marzo e sono stati raccontati dallo stesso conducente, di 52 anni, una volta uscito dall’ospedale con una prognosi di cinque giorni. L’uomo ha detto che a dare l’allarme sono state alcune signore: “Autista, si stanno picchiando, si fermi!”. A quel punto si è fermato, ha aperto tutte le porte e ha intimato di scendere dal bus.