Lanazione.it - Due indagati per la morte di Daniel Canu. Nominato un perito per stabilire la dinamica

Leggi su Lanazione.it

Ci sono dueper ladi, il 57enne vittima dell’incidente mortale di sabato scorso sul raccordo. Sono i due uomini che erano al volante degli altri due mezzi. E per risalire alle eventuali responsabilità penali per i due guidatori la procura di Arezzo oggi alle 9.30 conferirà l’incarico a unche dovrà chiarire i contorni dello schianto: un frontale e un tamponamento, insieme. Il furgoncino di, che viaggiava verso Arezzo, si è scontrato con un mezzo guidato da un 23enne albanese e residente in Casentino che proveniva in senso opposto di marcia. Ma prima sarebbe stato tamponato dal furgone di un ambulante che con la moglie stava andando al mercato di via Giotto. E ciò significa che adesso l’ipotesi di un’invasione di corsia da parte del giovane, corre pari passo con un altro scenario complementare: l’ambulante avrebbe tamponato il veicolo del 57enne facendolo finire nella corsia opposta dove sarebbe stato travolto dal furgone Renault del giovane.