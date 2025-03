Ilrestodelcarlino.it - Due chili di ketamina tra i fusilli: arrestati

Bologna, 5 marzo 2025 – Sotto ai, 2di cristalli dipurissima. Li ha trovati la Squadra Mobile, che sabato sera ha arrestato, in via Gobetti, in Bolognina, due corrieri di 45 e 46 anni. Indagini e dinamiche dell'arresto L'attività, partita da indagini nel particolare settore, si è concentrata sugli spostamenti di un'automobile che non seguiva le tradizionali direttrici dello spaccio. I poliziotti, che da qualche tempo tenevano monitorata la macchina, hanno deciso di entrare in azione, controllando i due a bordo e perquisendo il mezzo. Il quarantaseienne alla guida, risultato incensurato, è stato trovato con in casa anche 3 grammi di Mdma e 13mila euro; l'altro aveva invece alle spalle un omicidio colposo commesso dopo essersi messo al volante sotto effetto di stupefacenti e precedenti per spaccio.