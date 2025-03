Lortica.it - Ducati, geopolitica e globalizzazione: il gioco di equilibri tra guerra e pace

Leggi su Lortica.it

In casa, quest’anno, la vittoria sembra destinata a Marc Márquez. Allo stesso modo, sarebbe ora che Putin e Zelensky trovassero una soluzione definitiva allain Ucraina.Il comportamento di Trump e del suo entourage appare scortese e autoritario, ma alcune delle sue promesse elettorali stanno trovando attuazione, come dimostrano le recenti vicende a Gaza. Nel frattempo, si intravedono spiragli per una, giusta o meno, anche nel Donbass. Tuttavia, i leader internazionali sembrano sempre più attori privi di empatia, mentre persino Papa Francesco appare esausto di fronte a un mondo sempre più conflittuale.L’economia globale è scossa da dazi e controdazi, conseguenza di unafuori controllo. Come possono i paesi occidentali competere nei costi di produzione con nazioni che superano il miliardo di abitanti? Senza contare gli scandali finanziari come il Qatargate in Europa e i possibili finanziamenti poco trasparenti legati alla svolta green, simili a quelli dell’OMS prima del Covid.