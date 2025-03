Quotidiano.net - Dropshipping, un modello vincente di vendita

Roma, 5 marzo 2025 – E’ undi business sempre più diffuso, anche se non ancora conosciuto da tutti, e che entro il 2026, stando agli analisti, dovrebbe raggiungere a livello planetario i 500 miliardi di dollari di volume d’affari: si tratta del. Ma cos’è e come funziona? Cos’è ilIlè undi business con una serie di particolari caratteristiche, che ne hanno promosso lo sviluppo anche fra quanti non dispongono di grosse cifre per avviare un commercio. Uno dei principali vantaggi, infatti, è l’assenza di un magazzino, in quanto il dropshipper non ha la necessità di conservare i prodotti, e nemmeno di accumularli in attesa di venderli. Infatti, li prenderà in carico solo quando già si è configurato un acquisto online. Così facendo, si risparmiano sia i costi di stoccaggio, che quelli di affitto di un magazzino.