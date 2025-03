Ilgiorno.it - Droga e giro di escort alla Gintoneria, Stefania Nobile Davide Lacerenza davanti al gip per gli interrogatori

Milano, 5 marzo 2025 – Saranno martedì prossimo, 11 marzo, glidi garanzia,gip di Milano Alessandra Di Fazio, di, figlia di Wanna Marchi, dell'ex compagnoe del presunto factotumAriganello, tutti e tre finiti ai domiciliari ieri nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinata dpm Francesca Crupi, su un presuntodie prostituzione con al centro lae il privé La Malmaison. Per i clienti speciali, come ereditieri, imprenditori romagnoli o trentini, youtuber, giornalisti di gossip, influencer, e qualche rappresentante di seconda fila delle forze dell'ordine, come emerso dalle indagini, c'era un privé con la moquette rosa e un soppalco per il sesso a pagamento. Per loro, come per quelli che optavano per il servizio di delivery a casa, c'era il pacchetto fatto di bottiglie di pregio, cocaina ed