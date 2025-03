Milanotoday.it - Drink & draw

Un viaggio multisensoriale che fonde l'arte, il vino e la musica in un’atmosfera unica, pensata per stimolare la creatività?.L'evento guidato dall'artista Elena Trailina, si terra? il 12 marzo dalle 17.30 alle 19.30 al Galleria Vik Milano, e sarà? un’opportunità? per scoprire il nostro i vini.