Dayitalianews.com - Drammatico ritrovamento nel pomeriggio: il corpo di un 54enne e la sua bicicletta giacevano in un fosso. La tragica scoperta lungo via Litoranea, a Latina

Ilscoperto dal fratello: indagini in corso per chiarire le cause del decessoUnha scosso il primodi oggi aStrada, l’arteria che collega viale Pennacchi a Borgo Sabotino, a pochi passi dalmare. Ilsenza vita di un uomo di 54 anni è stato rinvenuto nel canale che costeggia la strada, accanto alla sua.A lanciare l’allarme il fratello della vittimaA fare la macabraè stato il fratello del cinquantaquattrenne, che, dopo essersi accorto dell’accaduto, ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e la polizia locale, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.Ipotesi malore o investimento: gli agenti indaganoLe autorità hanno subito avviato gli accertamenti per comprendere le cause del decesso.