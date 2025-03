Thesocialpost.it - Dramma in volo, aereo colpisce gli uccelli e prende fuoco: il video è spaventoso

Uncargo della FedEx è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Newark, nel New Jersey, dopo che un impatto con alcuniha innescato un incendio al motore. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e l’incendio è rimasto confinato al motore.Leggi anche: La resa di Zelensky, la risposta di Trump: “Devi dimostrare di essere pronto a trattare” L’atterraggio d’emergenza ha provocato una breve interruzione del trafficoper motivi di sicurezza, ma le operazioni sono riprese rapidamente. Un portavoce della compagnia ha confermato che l’, diretto a Indianapolis, ha dovuto atterrare improvvisamente. Questo incidente si verifica in un periodo di crescente preoccupazione negli Stati Uniti riguardo alla sicurezza aerea. Negli ultimi trenta giorni, infatti, si sono verificati diversi incidenti gravi, tra cui lo schianto di unin Alaska il 6 febbraio, che ha provocato la morte di tutte le 10 persone a bordo, e la collisione aerea del 26 gennaio tra un elicottero militare e undi American Airlines a Washington, che ha causato la morte di tutte le 67 persone sui due velivoli coinvolti.