Dramma in Italia: esce di strada con la macchina e rimane incastrata, volo spaventoso

Un grave incidentele si è verificato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo in viale Salvarani, a Reggio Emilia. La conducente di una Land Rover Discovery ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato più volte prima di fermarsi.Leggi anche: Gli alimenti che allungano la vita (e quelli che la accorciano): studio su un milione di personeLa donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo e ha dovuto essere estratta dai vigili del fuoco. Le prime ricostruzioni indicano che l’estrazione è stata particolarmente difficile, ma grazie all’intervento tempestivo, è stata successivamente soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari, che l’hanno stabilizzata prima di trasportarla in ospedale. Al momento del suo arrivo in ospedale, le condizioni della donna sono state giudicate gravi, e sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari.