Dove vedere in tv gli Europei di atletica indoor 2025 | orari 6-9 marzo programma in chiaro streaming

Glidisi disputeranno ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9. Si preannuncia un evento altamente spettacolare sul finire del lungo inverno in sala, sarà il primo grande appuntamento internazionale di questo mese che poi culminerà con i Mondialiprevisti tra un paio di settimane a Nanchino.L’Italia si presenterà con grandi ambizioni, guidata da alcune dei fuoriclasse del movimento tricolore come Mattia Furlani (salto in lungo), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Zaynab Dosso (60 metri), Larissa Iapichino (salto in lungo), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo), Stefano Sottile (salto in alto).Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv edeglidi. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (il dettaglio delle fascee e dei canali è posto in fondo all’articolo); in direttasu Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.