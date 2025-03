Oasport.it - Dove si farà l’America’s Cup 2027? Tra voci, incertezze e la suggestione Brasile

Team New Zealand aveva promesso una risposta entro Natale in merito al quesito primario che si stanno facendo tutti gli amanti della America’s Cup:si disputerà la prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo? Siamo ormai a fine inverno e non ci sono novità ufficiali in merito alla decisione che spetta di diritto ai detentori della Vecchia Brocca: per il momento si sa solo che si regaterà nel, ma la sede del massimo evento velico è ancora ignota.Per il momento si naviga tra. Le alternative più papabili sembrano Valencia e Auckland. La località spagnola si è fatta avanti dopo la decisione di Barcellona di non riproporsi dopo aver ospitato l’ultima edizione con un ritorno poco soddisfacente, ma resta da capire se ci saranno le copertura economiche per riportare la kermesse a quelle latitudini dopo i precedenti del 2007 e del 2010, quando venne selezionata dagli svizzeri di Alinghi.