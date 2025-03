Gamberorosso.it - Dove mangiare e dormire in Armenia. Un viaggio tra vini millenari, anfore e pani ancestrali

La Bibbia menziona una sorgente nel Giardino dell’Eden che si divide in quattro fiumi principali, tra cui il Tigri e l’Eufrate. Siccome sia il Tigri che l’Eufrate hanno entrambi le loro sorgenti nell’area circostante il monte Ararat, nell’storica, diversi studiosi della Bibbia e cartografi (come Emmanuel Bowen nella sua Map of the Terrestrial Paradise del 1780) hanno collocato il Paradiso in. La natura particolarmente fertile del suo territorio se da un lato è stata la sua benedizione, dall’altro è stata la sua condanna: causa di una storia travagliata che continua fino ai giorni nostri. Nonostante le difficoltà, però, il popolo armeno è riuscito a preservare la propria identità culturale e religiosa., food tour al Gum MarketLa sua posizione geografica, tra le montagne del Caucaso e le pianure dell’Anatolia, ha plasmato un territorio variegato e ricco di contrasti,si alternano vette innevate, profonde gole, laghi cristallini e fertili vallate.