Le50. Ma uno studente cinese,in ingegneria a, è stato dichiarato colpevole mercoledì da un tribunale didi aver drogato e violentato 10 donne in Inghilterra e in. Zhenhao Zou, 28 anni, è statoper le aggressioni avvenute tra il 2019 e il 2023. Il giudice lo considerato responsabile per undici capi d’accusa di stupro, con due dei reati relativi a una sola vittima. Laè riuscita a identificare solo due dellee, dopo il verdetto, ha dichiarato che più di 50 altre donnestatedi Zou, il che lo renderebbe uno dei peggiori criminali sessuali della storia del Regno Unito. Utilizzando telecamere nascoste o portatili per registrare le aggressioni, Zou ha filmato nove delle aggressioni come “souvenir” e ha conservato una scatola di trofei con gli effetti personali delle donne che sono stati trovati e catalogati dagli agenti dellametropolitana.