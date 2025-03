Calciomercato.it - Doppio indizio Juve, non solo Kolo Muani: idee chiare sul nuovo attaccante

I bianconeri in estate saluteranno Dusan Vlahovic e cercheranno di trattenere il francese dal PSG, ma c’è un altro grande obiettivoLavince e convince. Contro il Verona arriva un 2-0 che poteva avere dimensioni senza dubbio molto più ampie dopo una partita interamente dominata con un’occasione dietro l’altra. L’Hellas si è difeso anche bene, come ha potuto, Montipò ha parato il parabile ma la sua squadra non è praticamente mai uscita dalla propria metà campo. Eppure aveva trovato anche un gol pazzesco a fine primo tempo, annullato da un fuorigioco.(Ansafoto) – calciomercato.itA deciderla sono stati i centrocampisti, Thuram e Koopmeiners, curiosamente le due scelte principali che sono state sempre contestate a Thiago Motta nelle ultime settimane. Il francese apre, dopo un gol divorato nel primo tempo, l’olandese la chiude cercando di cancellare i fischi.