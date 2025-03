Calciomercato.it - Doppia mossa Inter: nome nuovo per il colpo in difesa e occhi su Vieira

Focus sulla panchina nerazzurra e non solo nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato in onda sul nostro canale YoutubeNella prossima sessione estiva di calciomercato, l’sarà uno dei club più attivi. Questo perché, tra giocatori in scadenza e cessioni, il club di Oaktree sarà chiamato a una mezza rivoluzione. Anche l’allenatore non è sicuro di rimanere: Simone Inzaghi ha la fiducia totale della dirigenza, oltre che un contratto fino al 2026, ma come sempre dipenderà dai risultati.per ilinsu– Calciomercato.itLa panchinaista è un tema che è stato trattato nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube. Il direttore di CM.IT, Eleonora Trotta, ha svelato che anche Patrickè unpiuttosto gradito al management nerazzurro.